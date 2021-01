Alexandre DESZCZ

Diplômé d'un Master en droit social à l'UFR de Droit d'Amiens, ainsi que d'un DUT Gestion des entreprises et des administrations à l'UPJV.



Mon expérience professionnelle :

Stage à la chambre sociale Cour d'appel d'Amiens en septembre 2020

Stage à l'URIOPSS en avril 2019

Stage à la Fiduciale en Avril 2015

Stage au centre de réadaptation fonctionnelle du Belloy en Août 2014



Mes compétences :

Conseil juridique sur le droit du travail et le droit de la sécurité sociale

Capacité rédactionnelle sur des thématiques de droit social

Gérer les relations individuelles et collectives de travail

Niveau B2 en Anglais, bonne compréhension orale et écrite

Bonne maitrise du pack Office et de Word Press