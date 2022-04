Alexandre DEVESA

Mes expériences dans le domaine du dessin technique me permettent de connaître l'environnement et les exigences de différents corps de métiers, mais témoigne aussi de mes facultés à m'adapter, à être polyvalent et rigoureux.

Autodidacte et débrouillard, je ne me repose pas sur mes acquis. Je mets les moyens en œuvre pour développer mes compétences,ce qui fais de moi un homme aux compétences larges. Passionné de techniques j'aime comprendre les tenants et aboutissants des projets que je rencontre!



Mes compétences :

Solidworks

Autocad

Autodesk Revit

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Opensource

Microsoft Office