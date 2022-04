Alexandre DI PASQUALI

Maçon coffreur depuis une dizaine d'année je cherche a évoluer. J'ai passé une formation de chef d'équipe et j'ai exercé cette fonction pendant environ 6 mois avant de partir pour une expérience a l'étranger (Australie). Je voudrai trouver une entreprise qui serai prête a me prendre en tant qu'apprenti pour une formation de chef de chantier. Je sais coffrer ferrailler couler et décoffrer un ouvrage en béton. Mon Bac STI génie civil me permet de savoir lire les plans et d'avoir des bases sur l'organisation d'un chantier gros-oeuvre. Je reste a votre disposition pour toute question et proposition.



Mes compétences :

Couler

Ferrailler

Coffrer

Nacelles