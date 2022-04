Alexandre DIAVORINI

De nature curieuse, j'ai développé, au fil de mon parcours scolaire et de mes projets, un large spectre de compétences et de connaissances qui me rendent apte à répondre efficacement à de nombreuses situations.



Etant très sociable, j'aime le travail en équipe, mais je suis tout autant capable de réaliser des travaux en autonomie totale.



Mes compétences :

HTML, Php, CSS

Conception et gestion de base de données

Visual studio

C#

MySQL

Ergonomie (conception et analyse)

Mise au point de test (persona, scénario, éval.)

Conception et conduite de projet informatique

C++

Qt

Git

Java

Eclipse

OpenGL

Unity 3D

Conception d'IA (FSM, SMA, planification, etc)

SQL