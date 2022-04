Alexandre DIEMER

Je suis passionné d'informatique au sens large du terme.

D'une coloration applicative au départ, j'ai rebondi vers l'infrastructure, le réseau et finalement la sécurité au gré de mes expériences enrichissantes.



je reste très intéressé par la création web : gestion de projet Web / intranet, conception, développement web, gestion de bases de données, structuration de l'information, ergonomie et design.



concernant quelques unes de mes compétences :

Architecture technique et réseau (cisco, HP)

Sécurité opérationnelle et stratégique (LDAP, cartes a puces, firewall, politique de sécurité, analyse de risques, audit, Plan de reprise et plan de continuité d'activité...)

Développement (JAVA, PHP, Javascript, Flash)



Formation :

SANS GCFE

SANS GWAPT

CISCO CCNA

Développement avancé (AFPA)

DESS Intelligence Economique

DU second cycle relations internationales

DU second cycle en Audiovisuel et multimedia

Licence LEA Allemand / Anglais

Deug Math / info (niveau)



Mes compétences :

Administrateur réseau

Architecte

Arcserve

Budget

ccna

Chef de projet

Cisco

Cisco CCNA

Internet

JAVA

Linux

Management

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

MySQL

NTIC

PCA

PHP

Php MySQL

Politique

Politique de sécurité

PRA

Responsable Sécurité

Routeurs

RSSI

Sécurité

Switchs