Alexandre DIEU

Fort de 18 années d’expérience parcourues dans des études moyennes ou d’importances, ayant la pratique et le goût du management, l’esprit entrepreneurial, je souhaite intégrer un office notarial en vue d'avoir la charge d'un service pour par la suite reprendre des parts en vue de m'associer. Je suis spécialisé en Gestion de Patrimoine (13 ans d'expérience), Gestion internationale du Patrimoine (DIP et Fiscalité internationale), Droit de l'entreprise, droit vite-vinicole, droit immobilier complexe (Volume, IGH, Crédit baux, baux à construction). Ayant travaillé dans un office spécialisé dans les transactions avec les non résidents (clients RU, GB, EAU, IT, LUX, CH, LIB) j'ai développé le goût pour les structurations patrimoniales en considération des contraintes juridiques attachées aux transactions.



Mes compétences :

Gestion de patrimoine

Gestion internationale du patrimoine