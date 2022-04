Alexandre DIJOUX

Bonjour je suis chauffeur dans les travaux publics depuis 1998 j ai une maitrise dans ce milieu et totalement indépendant . Tout engin dans ce milieu n on plus de secret.

Je souhaiterai rejoindre le groupe GTOI sur l'île de la réunion pour mettre a disposition mon expérience



Mes compétences :

caces 1

caces 10

caces 7

formation tuteur en entreprise

caces 9

Sauveteur secouriste du travail

caces 8

caces 4