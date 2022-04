Alexandre DISERENS

Technicien IT depuis plus de 20 ans.

Responsabilité de nombreux déploiements informatiques de 5'000 à 6'000 machines.

Responsabilités de la gestion du personnel lors des déploiements informatique.

Connaissances des OS suivants : Windows XP, 2003, vista, 7, 8, 10, OSX, iOS Android.

Installations, administration et trouble shooting sur place ou à distance.

PC, Serveurs, Hardware et Software.

Réseau RJ45, fibre et cuivre.

Certifications HP pour la réparation laptop et desktop.

Connaissance Microsoft 365.

Diplôme de formateur.

Diplôme de conduite du personnel.

Permis de conduire catégorie B

Français : langue maternelle

Allemand : A2

Anglais : Technique