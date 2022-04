Alexandre DIVE

Consultant chez OBJECTWARE depuis octobre 2016, je recherche un poste dans un service de maintenance qui serait plus en rapport avec ma formation SARII-AIBI (Systèmes Automatisés, Réseaux et Informatique Industrielle Parcours Automatisme Industriel et Bâtiment Intelligent).



J'ai eu une habilitation électrique de niveau BR/H0V (1er trimestre 2016).

TOEIC : 990 points (juin 2016)



Mes compétences :

Ubuntu

HTML

C

Labwindows CVI

Python

Unity pro

Informatique industrielle

Génie électrique

ModelSim

FPGA

VHDL

Automatismes industriels

MATLAB

Electronique

Altium Designer

VBA

PcVue

PI System