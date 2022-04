Je m'appelle ALEXANDRE DJIMY, je suis Tchadien, Ingénieur de Conception en Informatique (BAC+ 5), je suis actuellement le Technicien de la SMEDI-TCHAD.

J'assure la maintenance des appareils Biomédicaux de " CARESTREAM, PARTEC " et aussi les fauteuils dentaires des hôpitaux et Cliniques au Tchad, actuellement à Ndjamena et bientôt dans les provinces.

Je suis très ouvert à toutes vos suggestions et vos critiques pour améliorer et approfondir mes connaissances.





Mes compétences :

Maintenance informatique