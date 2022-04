J'ai débuté mon parcours professionnel par un diplôme très formateur... un CAP. Cela peut paraître anecdotique pour un actuel ingénieur dans les énergies mais au contraire c'est une véritable force. Avoir commencé au "bas de l'échelle" comme un simple ouvrier fut la meilleure des choses qui pouvait m'arriver pour construire un parcours professionnel ambitieux.



J'ai su créer, tout au long de mon cursus, des passerelles pour accéder à des formations donc l’accueil d’élève de section professionnelle n'était pas une priorité. Mes très bon résultat, mon engagement et mon abnégation ont su convaincre les responsables de mes formations de me faire confiance. Cette confiance eu pour effet de renforcer ma motivation et mon engagement à accomplir de grandes choses.



J'ai intégré en septembre 2014, une formation pluridisciplinaire d'excellence dans l'énergie. J'ai pu renforcer mes acquis techniques (thermique, physique, chimie, biologie, thermodynamique, mécanique des fluides) tout en explorant le monde des énergies conventionnelles et renouvelables.



Je souhaite m'épanouir dans un poste à responsabilité dans l'énergie. Je suis ouvert à toute discussion et échange.



Mon C.V : https://drive.google.com/file/d/0B-ZMDsOUVwFRdXBoUVhuaUFBLVE/view?usp=sharing



Vous pouvez retrouver les articles rédigés par mes soins à cette adresse : http://www.quelleenergie.fr/magazine/author/adocteur/



Bonne lecture.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Retrouvez mon profil Google+ : https://plus.google.com/112095104144813349687/about

► alexandre.docteur@gmail.com



Mes compétences :

Énergies Renouvelables

Autocad 2d et 3d

Word

Ciel Comptabilité

Batigest

Wordpress

Audit énergétique

Excel

Powerpoint

Analyse Cycle de Vie

Pleiades comfies

Bilan carbone

Rédaction d'articles

Formation technique

Energie

Formation

solaire

Biomasse

Chargé d'affaires

Ingénierie

Audit