Alexandre DOH DVAL

M. Doh Dval Alexandre est Ingénieur génie civil.

Il réalise des études techniques de projet de construction (Calcul des structures, Calcul géotechnique, Béton armé, Construction métallique, élaboration de métré ; devis quantitatif et estimatif, calcul d’électricité et d’assainissement de bâtiment, voirie et réseaux divers) et intervient en tant que coordonnateur,superviseur ou conducteur des travaux de bâtiment et de route.

Il a une bonne connaissance :

• Des projets d’aménagement spatial de terrain

• Des projets d’installations d’infrastructures pour les équipements GSM

• De l’organisation et gestion de chantier de construction de bâtiments et des questions d’études d’impact.

Il est utilisateur des logiciels classiques de MICROSOFT OFFICE et des logiciels techniques AUTOCAD 2010, REVIT 2012(3D) et ROBOT MILLENIUM (calculs de structures



Mes compétences :

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLIC (BTP)

Travaux publics