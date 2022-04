Alexandre DONADONI CAVALLAZZI

Jeune homme père de famille habitant le bourget du lac en savoie (73) possédant ses permis C et CE + FIMO , actuellement chauffeur poid lourd dans le domaine du transport terrassement,démolition,travaux public avec camion benne (8×4 et 6×4) depuis plus de deux ans en longue mission intérim pour les saisons estival , recherche une stabillité proffessionel (CDI) pour envisagé une longue carrière dans le transport en régional et de journée . Très motivé , ponctuel , dynamique , minutieux et organisé , soigneux avec les véhicules les outils et le matériel de travail je suis une personne de confiance qui possède un bon relationel .