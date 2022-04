Alexandre DONG

Alexandre est une personne motivée et optimiste qui souhaite insuffler une énergie positive à sa famille, ses amis et son entourage.



Suite à deux années de classes préparatoires pour intégrer une école de commerces, Alexandre rejoint ICN Business School. Durant sa scolarité, il fut notamment investi dans la vie associative au travers de sa présidence d’une association humanitaire à destination du Vietnam. En parallèle de ses études, il s’exerça a des activités professionalisantes telles que sa participation a une étude de marche pour un fabricant d’électroménager ou encore des missions de recrutement pour le compte d’une entreprise canadienne.



Au cours de son année de césure en école de commerce, il a rejoint la Thaïlande ou il a pu exercer son rôle de commercial sur la région d’Asie du sud-ouest (Vietnam, Laos, Thaïlande, Cambodge) pour le compte d’une Start up. Il a ensuite intégré un incubateur pour Start up dont le mentor était un ancien Vice-Président de la banque JP Morgan diplômé de la Wharton Business School. Lors de sa seconde partie d’année de césure, il rejoint le département HR d’ING Luxembourg où il a l’occasion d’approfondir sa connaissance de la banque mais aussi de l’univers financier que compose le Luxembourg.



Désirant se positionner comme consultant pour les entreprises, Alexandre intègre KPMG en tant que stagiaire. Stage durant lequel il a participé à l’implémentation d’un système HR Oracle, cette expérience lui a permis de confirmer son souhait vers le consulting et de rejoindre KPMG Luxembourg en contrat permanent. Par la suite il a contribué au développement de la practice HR Systm et Process Efficiency en organisant et contribuant de manière active au go to market.



Parmi ses principales missions, on peut notamment citer l’analyse de la refonte d’un modèle de centre de service partagé, le déploiement d’outils digitaux et l’étude de maturité de la fonction paie pour le compte d’un client du cac40. Alexandre fait maintenant parti de KPMG US, basé à Chicago où il continue d’exercer dans le Consulting en Ressources humaines avec une spécialité pour l’organisation et l’efficience des départements HR.



Mes compétences :

Asie

Business

Business development

Management

Ressources humaines

Gestion de Projet

Coaching