Alexandre DOUAY

Étudiant en Master Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée à l'Université Technologique de Troyes



Bénévole à la Croix-Rouge française



Sapeurs-pompiers volontaire au SDIS 80



Mes compétences :

Chef d'intervention

FdF Prévention et Secours Civiques

Nageur Sauveteur Aquatique (SAV1)

Pédagogie appliquée à l'emploi de niveau 3

Risque Chimique de niveau 1 (RCH1)

Brevet National de Moniteur de Premiers Secours

Pédagogie appliquée à l'emploi de niveau 1

Sauveteur Héliporté de niveau 1 (SH1)

Formateur de Formateur Premiers Secours

Nageur Sauveteur Côtier (SAV2)

FOR 1

FAE Chef d'équipe

Permis plaisance option côtiere

Géomatique