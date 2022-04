Alexandre DOURNAUX

J'ai 33 ans, réside dans l'Hérault, et mon activité professionnelle est la représentation commerciale en B to B.

Mon tempérament est dynamique, pugnace, communicatif, sociable et déterminé.

Au départ de formation scientifique je me suis ensuite orienté dans le commerce.



En effet, après un BTS, une licence aquacole et une expérience professionnelle en aquaculture et en GMS, je suis devenu entre 2006 et 2009 V.R.P. multi-cartes. Je commercialisais alors des produits professionnels destinés à l'industrie et au traitement d'eau.



Par la suite, j'ai décidé d'intégrer une société Bretonne plutôt axée Business to Customers, dont la principale activité était la vente de matériel de traitement d'eau à domicile.

J'y ai travaillé comme commercial porte à porte pendant près de trois ans.



Je représente maintenant WashTec, société allemande ayant comme secteur d'activité celui du lavage de véhicules. Ses activités sont la fourniture d'équipements et de chimie, le SAV et également l'exploitation d'installations. WashTec fruit de la fusion entre deux grandes sociétés est leader sur ce segment et est implantée dans le monde entier.

Cette opportunité professionnelle me permet aujourd'hui de m'épanouir professionnellement en mariant performance et stabilité.



Si vous me connaissez ou si mon profil vous intéresse n'hésitez pas à prendre contact avec moi.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Business to Business

Reporting

Prospection commerciale

Traduction anglais français

Relationnel

Logiciel CRM