Alexandre DRAGONETY

Depuis mon plus jeune âge, je côtoie le monde de la marionnette grâce à la Compagnie Les Petits Bouffons. Mes stages auprès de différents maîtres marionnettistes me confèrent une formation complète tant sur la manipulation des marionnettes que sur leur conception, la création d'histoires, de décors, la maîtrise du matériel de scénographie (sons et lumières), et bien sûr sur la conception de costumes.



En parallèle, je suis animateur en jeux de société. Je travaille pour Asmodée, La Caverne du Gobelin, participe à des salons du jeux, anime des tournois. Passionné par les contes et légendes, je suis des stages et parcourt la Bretagne pour écouter les histoires des conteurs.





En 2007 ma passion pour la magie me mènera à poursuivre cette voie jusqu’à créer mon auto-entreprise en septembre 2010, un premier pas vers la Compagnie Dragonety qui englobera magie, marionnettes, contes, et d'autres domaines encore.



Mes compétences :

Comédie

Comité d'entreprise

Evénementiel

Magicien

Théâtre

Vernissage