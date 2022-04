Alexandre DREYFUS

DREYFUS ALEXANDRE



1 Rue L et D Pelet



18380 Ennordres



02.48.73.92.20







Madame,Monsieur,



Je viens solliciter auprès de vous ce poste.



D’un très bon contact humain, je sais faire preuve de courtoisie et de sympathie.



Mes expériences dans diverses situations m’ont appris l’autonomie et les initiatives et j’ai pu mettre en œuvre mes savoir-faire en termes d’adaptation, de travail en équipe, d’apprentissage et de responsabilité.

.

J’ai une bonne dimension relationnelle (planning, évaluation du personnel, compétence de mes subordonnées..) de part mes diverses qualifications et expériences.



Soucieux du travail bien fait, je suis prêt à occuper un ou plusieurs postes qui me seront confiés dus à ma polyvalence.



Je suis disponible pour vous rencontrer afin de vous faire part de mes motivations ainsi que de mes atouts.



Je maîtrise l’outil informatique, internet et différents logiciels.



Dans l’attente d’un rendez-vous, je vous prie d’agréer, Madame,Monsieur mes respectueuses salutations.





AD





Mes compétences :

Management opérationnel

Planification

Microsoft Excel

IBM OS/2

Hermes