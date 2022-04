Alexandre DRU

Etudiant en sciences de la terre, je suis à la recherche d'une entreprise pour un poste de Géologue apprenti pour le Master en Franche conté. Je suis sérieux et motivé, veillant à la bonne réalisation des projets. Le travail en équipe et l'aspect naturaliste me semblent important afin de devenir un bon géologue.

Je recherche donc une entreprise dans le secteur minier afin d'approfondir et solidifier mes connaissances afin de devenir compétent dans le futur métier que je souhaite exercer.







Mes compétences :

Mapinfo

Word

R

Exel

Matlab

Power Point

Microsoft Office