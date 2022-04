Alexandre DSFETE

Diplômé en Hygiène Sécurité Environnement de l'université de Colmar, actuellement en poste chez EDF en tant que Chargé d'Affaires Projets.



Compétences:

- Gestion des risques NRBC et pollutions,

- Norme iso 14001 (environnement), iso 9001(qualité), OHSAS -18001 (Santé et Sécurité au Travail),

- Règlementation ICPE,

- Gestion des déchets conventionnels et radioactifs,

- Gestion Combustible nucléaire (réception sur centrale, évacuation, chargement et déchargement du coeur).

- Règlementation TMD (Transport Matière Dangereuse), ADR classe 7.

- Radioprotection,

- Animation de réunions et formations,

- Pilotage d'affaires en relation avec le domaine combustible déchets et Environnment.

- Pilotage d'interventions de décontamination spécialisée dans les milieux radioactifs.

- Gestion de projet Arrêt de Tranche (préparation, réalisation, Rex)

- Gestion Pluriannuelle.



