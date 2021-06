Alexandre DUBOEUF

Suite à une procédure de liquidation judiciaire de mon dernier emploi en tant que responsable bureau d'études.



Je me reconvertis dans le domaine du numérique et en particulier la Gestion Maintenance Support Informatique GMSI.



Je recherche un Contrat de professionnalisation en informatique technicien informatique systèmes et réseaux.



La formation démarre en novembre 2021.



- Gestionnaire en Maintenance et Support Informatique, titre RNCP de niveau 5 (bac+2) sur 24 mois en contrat de professionnalisation ou contrat de professionnalisation,



- Rythme : 3 semaines en entreprise et 1 semaine en formation par mois.

Je suis disponible à début de septembre 2021.