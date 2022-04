Alexandre DUBOIS

Etudiant en Licence pro management opérationnel des petites et moyennes organisations et entreprenariat à l’université des tertiales de Valenciennes, j’envisage de devenir par la suite assistant de gestion PME PMI.



Dans le cadre de ma formation, je suis à la recherche d'un stage d'une durée de 12 semaines de Mars à Juillet 2019.



Un bon relationnel, le sens des priorités, méthodique, consciencieux, et organisé, sont autant de qualités qui me caractérisent et que je souhaite mettre à disposition d'une entreprise.



Mes compétences :

Microsoft Office

Informatique

Assistance administrative

Travail en équipe

Assistanat de direction