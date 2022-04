Alexandre DUCH

Je suis avocat inscrit auprès de la Cour d'Appel de TOULOUSE depuis 13 ans.



Après avoir fait mes armes aux côtés de plusieurs avocats, j'ai fondé mon cabinet situé à Blagnac et indépendant au cours de l'année 2008.



Depuis le début, je conseille et défend principalement une clientèle de professionnel.



Je suis titulaire d'un diplôme spécialisé de fiscalité (master 2 droit fiscal de l'entreprise) et enseigne le droit commercial à la faculté des sciences sociales de TOULOUSE.