Alexandre DUCHENE

BANQUIER PRIVÉ EXPÉRIMENTÉ - EXPERT EN GESTION DE PATRIMOINE CERTIFIÉ



• Plus de 12 ans d'expérience commerciale chez BNP Paribas Banque Privée (CBPP/CBPE)

• Diplômé et certifié "Expert en Gestion de Patrimoine" (Bac +5) de l'Université Clermont Auvergne

(N°2 au classement SMBG 2015 des meilleurs Masters, MS en Gestion de Patrimoine)

• Expertise et Savoir-Faire reconnus et partagés en matière de Conseil Patrimonial et Financier

• Conseil en Investissements Financiers à forte valeur ajoutée & Solide connaissance des produits/services

• Titulaire de la Compétence Juridique Appropriée (CJA) au Conseil en organisation patrimoniale

• Conformité et maîtrise des Risques - Veille financière et technique continue

• 3 ans d'expérience commerciale auprès de la Grande Distribution de 2001 à 2004 : Chef de Secteur GMS chez Cadbury [Mondelez international] et Gillette [Procter & Gamble] ; avant réorientation professionnelle en Private Banking en 2005.



CONSEIL - EXPERTISE - PLANIFICATION STRATÉGIQUE - INVESTISSEMENTS - ACCOMPAGNEMENT



Les évolutions rapides du contexte économique, financier et fiscal ont modifié la stratégie patrimoniale des ménages les plus fortunés. Le Conseil Patrimonial et Financier devient donc une nécessité.

- Vous êtes Dirigeant d'entreprise, Entrepreneur, Profession libérale, Cadre superieur et vous vous sentez perdus devant ces mutations ?

Il est donc plus que jamais opportun de bénéficier de conseils avisés et personnalisés de qualité afin de constituer, organiser et transmettre au mieux votre Patrimoine (privé et professionnel) dans la durée.

C'est pourquoi, je vous propose de vous accompagner dans la structuration de votre Patrimoine, dans la concrétisation de vos Projets, dans la mise en œuvre de la meilleure Stratégie possible (cohérente et évolutive) en fonction de vos objectifs.



Je vous remercie pour l’intérêt que vous portez à mon profil et je vous souhaite une pleine réussite dans vos projets patrimoniaux.



Mes compétences :

Gestion de Patrimoine

Gestion d'actifs / Bourse / Assurance vie

Investissements Financiers & Immobiliers

Fiscalité du patrimoine & Défiscalisation

Droit patrimonial de la famille & Successoral

Planification stratégique

Développement commercial