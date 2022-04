Alexandre DUCHÊNE

Diplômé de l’école d’ingénieur EIGSI de la rochelle.



J’ai suivi une formation technique orientée dans la gestion de projet avec une dominante énergie et environnement.



J’ai également affiné ma formation en réalisant mon stage de fin d’étude en tant que chargé d’affaires éolien. Cette expérience m’a permis de développer considérablement mes qualités relationnelles ainsi que mon sens de l’initiative, compétences indispensables pour interagir sur des projets à la fois techniques et économiques avec d’importants enjeux humains.



Je suis aujourd’hui très enthousiaste à l’idée de poursuivre ma carrière en tant que chargé d'affaires ou chef de projet.



Compétences clés :

-Gestion et pilotage de projet (Cycle de vie projet : Faisabilité/Définition/Développement)

-Coordination des parties prenantes

-Outil de gestion de la qualité (Brainstorming, AMDEC, 5S...)

-Management QHSE

-Développement Durable

-Energie & Environnement



Logiciels : AutoCAD, WindPro, Matlab, AMESim, Pack Microsoft office



Langues: Anglais courant et espagnol avancé.