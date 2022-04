Alexandre DUPAIN

Actuellement je suis dessinateur projeteur en mécanique dans la machine spéciale, travaillant principalement pour l'aéronautique et l'automobile. Précédemment j'ai travaillé dans la conception d'ascenseurs spéciaux (panoramiques, grosses charges, etc...) et dans les machines pour l'agro-alimentaire (essentiellement dans le convoyage). J'utilise actuellement le logiciel SOLIDWORKS, précédemment je travaillais sur SOLID EDGE et TOP SOLID, et un petit peu sur CATIA V5.



Mes compétences :

Solidworks

CATIA

SOLIDEDGE