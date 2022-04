Alexandre DUPARC

Tout pour faciliter les déménagements et les aménagements d'entreprises, y compris les évolutions d'organisations.



Une démarche simple, avec ou sans arrêt d'exploitation :

1- L'étude des besoins et la réalisation du plan d'actions,

2- Le chiffrage du projet et l'établissement du planning,

3- Les consultations des fournisseurs et validations des réponses,

4- Le suivi de la mise en oeuvre



Retrouvez-nous sur : http://www.adici.fr

Contactez-nous au 03.20.00.60.25



Les facteurs clés du succès des projets : Tout prendre en compte, Anticiper et Impliquer



Mes compétences :

Projet déménagement d'entreprises

Budget Déménagement