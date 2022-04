Alexandre DUPOUX

Depuis mon DUT, j'ai toujours été attiré par le domaine de la logistique, de la supply Chain, du transports et des achats.



J'ai travaillé et effectué de nombreux stage dans ce domaine, dans des société diverses et variées (Industrie aéronautique, circuit du médicament, domotique, industrie lourde).

Je possède également une attestation de capacité d'exploitant de transports routier supérieur a 3,5 tonnes, de même qu'une attestation de capacité de commissionnaire.



Je suis curieux des nouveautés dans le domaine du transports, de la logistique et de la supply chain et a l'écoute de tout conseil et toute information.

Je suis également a l'écoute de toute opportunité notamment en matière de stage ou d'alternance.



Je vous souhaite une bonne visite sur mon profil



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des stocks et entreposage

SAP

Transport routier

Transport maritime

Linux

Transport international

Gestion de la production

Sage ERP X3

Microsoft Office

Incoterm