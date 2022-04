Alexandre DUPRIEZ

Passionné par la gestion d'entreprise, j'ai eu à cœur de développer tout au long de mes expériences professionnel les indicateurs et processus qui permettent de lire et de comprendre les résultats et les évolutions des sociétés.

Convaincu que la réussite des sociétés passe par la qualité des personnes qui la composent et surtout à leur faculté de travailler ensemble, j'ai sans cesse chercher l'adéquation permanente des équipes et des métiers associés ainsi que la connaissance réciproque des actions pour permettre de comprendre et d'interpréter le travail de l'autre.

J'ai eu l'opportunité de travailler sur la raison d'être d'une entreprise et de refondre ses fondamentaux. C'est une partie du lien qui peut réunir les équipes mais surtout donne du sens à l'entreprise que ce soit en interne ou vis à vis de ses clients. C'est cette cohérence qui permet le succès.



Mes compétences :

Management

Comptabilité générale

Contrôle de gestion

Management opérationnel

Direction générale

Gestion budgétaire

Budgétisation

Comptabilité analytique

Budget et Controlling

Stratégie commerciale

Stratégie