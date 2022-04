> Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans le secteur médico-social, au sein d'une association départementale de sauvegarde de l'enfant à l'adulte, j'ai pu participé aux demandes de budget prévisionnel, et en ai assuré le suivi et la réalisation en lien avec la Direction générale. A cela j'ajouterai ma capacité à appliquer les procédures de contrôle qui permettent de responsabiliser les équipes et que chacun se sente investit de sa mission au travers de son métier.

> Très intéressé et motivé par les fonctions de gestion comptable et budgétaire et d'analyse financière, je souhaite partager mes connaissances et mes compétences acquises au sein d'une structure économique. Ainsi l'entreprise associative met l'économique au service du social.

> C'est pourquoi toute proposition allant en ce sens retiendra mon attention. Maîtrisant les logiciels bureautiques, de nature rigoureux, méthodique et persévérant, je saurai être votre collaborateur efficace eu sein de votre organisation. Alexandre DUPUIS



Mes compétences :

Achats

Budgets

Contrats entretien maintenance

ERP Réglementations

Administration-Gestion

Management

Services généraux