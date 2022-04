Alexandre DURAND

Actuellement étudiant en 2ème année en Bachelor Métiers de l'Internet à l'ECITV (Ecole de Communication, d'Internet de de Télévision) à Paris.

A la recherche d'un contrat pro dans une start-up à compter de Septembre 2015.



Première expérience de Community Manager chez Captain Contrat d'une durée de 3 mois de Juin à Septembre 2014.

Community Manager ou Rédacteur Web sont les deux métiers qui m'intéressent.

Passionné par le sport, en particulier le football, l'athlétisme, le tennis, la Formule 1 et le rugby, j'écris sur "Vox Stadium" et "Bein Sports Your Zone".

Passionné par les réseaux sociaux.

Community Management pour un compte Twitter sur l'athlétisme.





Mes compétences :

Bon contact en équipe

Maîtrise de Word

Initiative et adaptation

Capacités rédactionnelles et oratoires

Bon communicant

Volontaire et énergique

Illustrator

Adobe Dreamweaver CS5

Adobe Photoshop CS5