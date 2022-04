Alexandre DURAND

Conseil stratégique

-Créer, construire et hiérarchiser un plan de communication, un message, un brief ou une opération

-Sélectionner ou élaborer des actions de mécénat et de partenariat, en assurer la promotion

-Recueillir, vérifier, sélectionner et rédiger des informations afin de les diffuser

-Développer, optimiser, participer au rayonnement et à l’organisation du service et de la structure



Communication

Organisation / Suivi de projets

-Définir des moyens et choisir les supports : écrits, audiovisuels, NTIC, événementiel …

-Concevoir les outils de communication : plaquettes, logos, affiches, dossiers de presse, mailings, annonces presse, sites Internet, conférences de presse, événements, films, objets promotionnels …

-Assurer les contacts avec les interlocuteurs de l’entreprise, les réseaux professionnels

-Activer et gérer les relations presse et publiques, assurer le suivi des retombées presse



Développement et gestion commercial

-Etablir une veille, prospecter, gérer les relations commerciales

-Présenter un projet, une recommandation, défendre une offre

-Elaborer et gérer les budgets, suivre les dossiers administratifs



Management / Administration

-Constituer et gérer les plannings, répartir les rôles

-Animer et coordonner une équipe, être en relation directe avec les agences, les imprimeurs…

-Organiser et animer des comités de pilotage et des groupes de travail



Mes compétences :

Marketing sportif

communication

Environnement

Sponsoring

Sport