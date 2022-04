Alexandre DUROUCHOUX

De formation comptable, j'ai intégré le CCF, Direction des Filiales et des Participations de juillet 1997 à janvier 1998, pour effectuer la comptabilité des frais généraux de l'entité 'Pays de l'Est'.



Service militaire, de février 1998 à novembre 1998, j'étais Aspirant dans un groupement logistique en Allemagne (2e GLCAT à BADEN-BADEN). Missions d'audit.



En décembre 1998, j'ai repris mes fonctions au CCF en CDI, comptable de l'entité 'Pays de l'Est' puis comptable chez CHARTERHOUSE, filiale du CCF, jusqu'en septembre 2001.



Octobre 2001, je suis recruté par SwissLife Banque, pour renforcer le service comptabilité.



Août 2005, je prends en main le service comptable de la Banque Française, jusqu'en octobre 2007.



Par la suite, j'ai pris le poste de responsable des Opérations non bancaires et du Réglementaire chez ALLIANZ BANQUE, jusqu'en mars 2011.



Depuis, je suis Responsable Comptable chez MIRABAUD France SA. MIRABAUD France (anciennement société de gestion) a reçu l'agrément de l'ACP pour devenir Entreprise d'investissement, afin de faire de la Tenue et Conservation de Comptes.



Mes compétences :

Comptabilité bancaire