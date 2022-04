Bonjour à vous,



Je m’appelle Alexandre Dutot et je suis actuellement en recherche active d'un poste de responsable univer, en alternance, dans le secteur de la nouvelles technologie afin d'obtenir un bachelor responsable manager de la distribution.



Passionné de technologie depuis mon enfance, je sais m'épanouir dans le monde de l'informatique et des nouvelles technologies et j'aime partager cette passion avec mon entourage, mes collègues et les clients. Mon expérience sur le terrain me permet d'être un atout pour une entreprise que ce soit sur le plan performance commerciale mais aussi sur le plan humain.



Si vous souhaité en savoir d'avantage mes motivations et mes compétences je reste à votre disposition bien sûr.



Mes compétences :

Merchandising

JavaScript

Internet

C++

C Programming Language