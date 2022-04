Alexandre DUVIVIER

Etudiant en gestion et management des organisations en cycle pré-master, j'ambitionne de me spécialiser dans l'entrepreneuriat, le management et la gestion de projet.



Dans le cadre de ma formation je suis à la recherche d'une alternance d'une durée de 2 ans pour un master entrepeunariat et management.



Créatif, volontaire et généreux, un poste dans le domaine du sport m’intéresserait tout particulièrement. Dans un désir d'engranger de l'expériences je suis ouvert à tout types d'opportunités dans le cadre de mon projet professionnel.



Mes compétences :

Travail en équipe

Entrepreneuriat

Conduite de projet

Microsoft Office

Créatif