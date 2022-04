Alexandre EBNER

Généraliste de la fonction RH, j’aime contribuer au développement et à la réussite d’une organisation, avec une approche orientée « business and human partner » de mon métier de Directeur des Ressources Humaines, tout en assurant ma mission d’expert administratif et social.



Membre de la Direction participant pleinement à la stratégie globale de l’entreprise, j’interviens sur des sujets transverses ayant de forts enjeux sur les performances économiques et sociales de l’organisation.



Proche du terrain, mon rôle est également de conseiller et de soutenir avec pragmatisme les managers opérationnels dans l'apport de solutions mais aussi d’être facilitateur auprès des directions et des équipes.