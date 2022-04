Alexandre ESTACHY

Titulaire d’un CAP d'agent d'entreposage et de messagerie,je pourrais participer efficacement aux fonctions logistiques et ainsi participer à votre succès avec mes vingt et un an d'expériences et pas mal de compétences acquises au fur et à mesure de mes années au sein de plusieurs entreprises.



Durant ma formation, j’ai eu l’opportunité de me familiariser avec toutes les tâches qui incombent au métier. De la réception de la marchandise à la livraison, en passant par la vérification des produits, l’étiquetage jusqu’à la préparation des commandes, je suis à même de mener à bien toutes les missions que vous voudrez bien me confier.



De plus, je détiens le CACES 1 et 3, ce qui me permettra d’être davantage polyvalent en manœuvrant un chariot élévateur en parfaite autonomie.



Réactif, l’outil informatique n’a plus de secret pour moi. Ainsi, je pourrai assurer les stocks par ordinateur. Enfin, mon sens du relationnel me permettra de m’intégrer facilement au sein de votre équipe déjà en place.



Actuellement je suis en formation de vendeur spécialisé en boutique pour compléter ma formation de magasinier ou être vendeur dans une boutique je suis à la recherche d'un stage et bien sur un emploi.



Mes compétences :

Microsoft Office

Vérifier la conformité de la livraison

Vente au comptoir

Gestion de stock SAGE

Logiciels Compta et gestion commerciale Ciel

Réceptionner les stocks

Inventaire

Préparation physique

Charger et décharger des marchandises