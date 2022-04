Alexandre ESTRADA DE TOURNIEL

Lancement d'une nouvelle expérience client : une borne interactive de recherche d'emploi permettant de postuler, en 2 min et sans CV, à des offres géolocalisées et actualisées en temps réel.



Le concept hucLink®, c'est innover dans l'accueil de vos clients, c'est surprendre vos visiteurs en proposant un service d'attente engagé car tourné vers l'emploi.



Bientôt, hucLink® vous permettra également de diffuser vos propres besoins en recrutement et de sourcer ainsi directement dans votre cœur de cible.



Des Job Board aux Job Bornes, il n'y a qu'un pas ...



Mes compétences :

Marketing

Conseil aux entreprises

Service client

Conseil en recrutement

Stratégie commerciale

Recrutement

Commerce B2B

Négociation commerciale

Développement commercial

Prospection commerciale