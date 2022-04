Alexandre EVRARD

Je suis actuellement etudiant à l’Ecole Européenne des Métiers de l’Internet ( EEMI ) en première année.

Je suis motivé et passionné par le Web et plus particulièrement le développement Web.



Je suis très ponctuel et polyvalent, facilement adaptable et disponible.

J’ai l’intention de me spécialiser en développement.



Je suis également timide et pour le moment je manque d’expérience donc je souhaite faire le plus de stage possible pendant mes années à l’EEMI pour combler cela.





----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





I am a first year student at the Ecole Européenne des métiers de l’Internet ( EEMI ).

I am motivated and passionate by the web and in particular in Web development.



I am ponctual and polyvalent, adaptable and available.

I intend to specialize in development for my second year.



I am shy and i lack practice at the moment so I wish to get as many internships as possible to gain experiment.