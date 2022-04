Alexandre FABRE

Mes compétences :

Apprentissage statistiques ( méthodes des réseaux

Langage assembleur

Programmation fonctionnelle ( scheme )

Autres langages ( C#, shell )

Flash ( ActionScript 3 )

Optimisation ( CPLEX )

Langages C et C++ ( SDL 2 )

Langage Java ( javafx, swing, awt, jama )

Langage Python ( numpy, scipy, matplotlib, mayavi,

Base de données ( MySQL, Oracle )

CMS ( Django, SPIP )

Mathématiques ( Scilab, Maple, Matlab, Fortran 90

Web ( HTML 5, PHP 5, CSS 3, Javascript)

Statistiques ( R, SAS )