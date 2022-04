Alexandre FATOUT

Un profil complet au service de votre entreprise :

Analyse et expertise en génie énergétique, par la maintenance et le dépannage, l'installation, la conception.

Avec 20 années d'expérience en développement et amélioration technique, j'ai su mener à bien de nombreux projets : génie climatique, centre sportif aquatique, géothermie, soutien technique d'unités de production, correctif de maintenance...