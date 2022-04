Alexandre FAURE

Fort d'une expérience de 4 ans dans le domaine de la gestion de copropriétés, je suis quelqu'un de sérieux, dynamique et joyeux.

Le coté relationnel de ce métier me permet de ne pas tomber dans la routine. En effet, on ne s'ennuie jamais !

En lien avec de multiples interlocuteurs (Ascensoristes, étancheurs, plombiers, électriciens, assureurs, experts, avocats, notaires...) ce métier me permet d'acquérir de solides connaissances.

Malgré les difficultés croissantes d'exercice de ce métier (Mauvaise presse des syndics etc...) je m'efforce chaque jour de construire une relation de confiance avec l'ensemble des copropriétaires.















Mes compétences :

Informatique

Immobilier

Juridique

Gestion commerciale

budgets

Tétrawin

Microsoft Word

Microsoft Excel

IBM CrossWorlds Interchange Server