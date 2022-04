Alexandre FEASSON

Ingénieur Systèmes Microsoft chez SCC France, j'ai aujourd'hui l'occasion de mettre mes compétences à profit d'entreprises ayant des projets d'évolution d'infrastructure internes/hybrides/Cloud afin de satisfaire les besoins de leurs métiers, utilisateurs, administrateurs.

C'est aussi pour moi l'occasion de progresser dans de nombreux domaines comme la messagerie (Exchange 2010, 2013 et 2016), la communication, le poste de travail et les serveurs.



Ce poste me permet également de changer régulièrement de cadre de travail puisque j'interviens ponctuellement (en prestation) chez des clients divers et variés pour des durées assez courtes.



Mes compétences :

Dépannage informatique

Wlangage

Réseaux

PHP