Alexandre FEIGENBRUGEL

37 ans

Responsable animation d un reseau de 69 magasins sous franchise GAMMVERT de 300 a 4000 metres carrés et CA de 67 000 KE.

Mise en place et veille de la politique commerciale. Animation des animateurs et des équipes magasins dans le but de la profitabilité des sites.

Suivi des ratios de gestions des magasins, des assortiments produits, des fondamentaux du commerce, satisfaction clientèle et de la mise en place de communication ( depliant, radio, presse et outils marketing).

Accompagnement et formations des équipes.

Mise en place des projets d investissement : agrandissement, creation et remodeling.

Integration de magasin sous franchise.

Passionné par le monde de la distribution et l echange avec les equipes.

Mobiliser les équipes autour de la performance.

Animer et motiver les operationnels.

Remonter et analyser les performances des actions afin de preparer les prochaines.

Analyse et veille de l environnement concurrentiel.

Adepte de la performance et du challenge. Passionné par les relations humaines.

Expert de la distribution spécialisée.



Mes compétences :

Management

Developpement franchise

Suivi de ratios de gestion

Animation et mise en application politique commerc

Developpement performance commerciale

Analyse

Marchandisage

Autonomie

Maitrise outils informatiques