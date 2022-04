Alexandre FERNANDES

Chef de projet logistique et Consultant fonctionnel (WMS/ERP)

32 ans

En poste depuis 2012 chez TVH Consulting intégrateur multi-player et éditeur de solution de gestion

De 2006 à 2012 chez SAGE, 1er Editeur Français et 3ème mondial

Ma mission consiste à implémenter des systèmes d'information (WMS, ERP) dans le respect du budget, des délais et des contraintes de l'activité du client.

Dans le cadre de ma mission, je me déplace régulièrement en France et à l'étranger pour mener, en français, espagnol ou anglais, les missions suivantes :

- des ateliers d'analyse,

- des sessions de formation,

- des prestations d'assistance,

- des comités de projet et/ou de pilotage,

- démarrage opérationnel des entrepôts.

Dîplomé d'un Master en Management & Ingénierie Logistique en 2006 (INSSET de Saint-Quentin)





Mes compétences :

Aisance relationnelle

Anglais

Conduite et Gestion de projet

Espagnol

Fiable

Gestion de projet

Logistique

Pédagogue

Sens de la satisfaction client

Système d'Information

Visual Basic for Applications

SQL

RPG

Microsoft Project

Microsoft Office

Microsoft Access

C++

Autocad

Portugais

Rigueur