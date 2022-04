Alexandre FERNANDES

Élaboration de la politique commerciale de l'agence:

- Concevoir et animer la politique commerciale de l'agence, élaborer le plan d'action commerciale et la stratégie d'entreprise.

- Développer des partenariats avec les clients de l'agence (institutionnels publics et privés).

- Repérer, cibler et décrocher de nouvelles affaires en prospectant de nouveaux donneurs d'ordre.

- Assurer la coordination de l'offre et étudier la rentabilité de l'ensemble des marchés de l'agence sur le 44-49 et 85.

- Assurer les négociations financières jusqu'à la conclusion des affaires.

- Valider les études de chiffrage, définir le prix des prestations et valider la signature des contrats.

- Intervenir en appui aux chargés d'affaires (négociations, réponses aux appels d'offres, etc.).



Pilotage des opérations:

- Suivre l'évolution du volume d'affaires en cours (étape des projets, facturation...) au regard des objectifs de chiffres d'affaires (mensuels, trimestriels, annuels).

- Assurer la planification générale de la production liée aux projets de l'agence et effectuer son suivi.

- Veiller à l'optimisation des moyens et des méthodes d'exécution dans une optique de retour sur investissement.

- Suivre et contrôler la bonne réalisation des chantiers en lien avec les conducteurs de travaux.

- Superviser le lancement des travaux avec le maître d'œuvre et la livraison avec le client.

- Entretenir des relations étroites avec les donneurs d'ordre, les bureaux d'études, les organismes publics et les collectivités locales.



Management de l'agence:

- Élaborer le budget annuel et fixer les prévisions d'investissement à court et moyen termes.

- Fixer et contrôler la réalisation des objectifs de rentabilité : suivi d'indicateurs de performances (mensuels, trimestriels...), maîtrise des charges, établissement des budgets, suivi de l'évolution du chiffre d'affaires.

- Sourcing et négociation des accords cadres annuels avec les fournisseurs et les prestataires de l'agence (loueurs, matériaux...).

- Assurer un reporting régulier sur les résultats de l'agence auprès de la direction générale.

- Collaborer en interne avec les autres directeurs d'agence et mutualiser les ressources.

- Recruter et former les collaborateurs : conducteurs de travaux, chefs de chantier...

- Veiller à la mise en œuvre de la politique en matière de qualité, de sécurité, d'hygiène et d'environnement de l'entreprise.

- Piloter les relations sociales au sein de l'agence : comité d'entreprise, relations avec les délégués du personnel, CHSCT...





Autres activités:

- Participer à la mise en œuvre de projets transversaux au sein de l'entreprise, notamment d'amener Acorus a devenir une entreprise libérée, mettre en œuvre le lean management au cœur de nos activités...