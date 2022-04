Alexandre FERNEL

Diplômé en 2012 d'un BTS Négociation Relation Client, j'avais la nécessité de travailler.

J'ai donc intégré l'équipe de vente Darty, avant de rebondir sur une licence marketing dans l'agroalimentaire en alternance. Je suis actuellement en master marketing à l'ESG de Toulouse, où je peux désormais aspirer à plus d'ambitions et une carrière professionnelle plus aboutie, grâce à mon alternance à la SNCF.



Au niveau personnel, je suis un passionné de voyages, afin d'ouvrir mon esprit sur de nouvelles cultures.

Je pratique aussi le rugby à XIII à Lescure d'Albigeois.



Mes compétences :

Autonomie

Réactivité

Adaptation

Communication

Vente B2B

Microsoft Excel 2010

Négociation commerciale

Management

Webmarketing

Marketing