Alexandre FERYN

Compétances acquises lors de mon parcours :

- Gestion de projet GPAO, implantation d’atelier de production, amélioration continu (5S, SMED, KAIZEN), logistique, Lean manufacturing, supply chain.

- Bonnes notions de contrôle de gestion, de gestion financière et de marketing.

- Informatique : bureautique, Base de données, Visual Basic, Internet, datamining.

- Compétences techniques en CAO et CFAO.

- Programmation d’automate, asservissement, supervision.

- Anglais lu et écrit (score TOEIC 795 au 15/03/2010)

- Logiciels : MS Project, Gant, Solid Works, Catia V5, Solid Edge, Goélan, Actcut, SAP, Prelude, Access, Matlab.



Mes compétences :

Polyvalence

Ingénierie