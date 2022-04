Alexandre FEUVRIER

Automaticien, 13 année d'expérience dont 10 en tant que chef de projet.

Nombreux déplacements professionnels à l'étranger (Chine, Russie, Thailande, Japon, etc...)

Création de AM Automation en 2005.



AM Automation est un bureau d'étude en automation, spécialisé dans le prototypage, machine spéciale (réalisation complète du projet ou en sous-traitance).

Nous sommes intégrateur certifié des produits Wonderware, Solution Provider Fanuc, et partenaire certifié des systèmes de Vision Panasonic.

www.am-automation.com



Mes compétences :

ALLEN BRADLEY

Automate programmable

Automation

Beckhoff

FANUC

Omron

Prototype

Robotique

Schneider

Siemens

Supervision

Vision

Wago

Wonderware