Alexandre FILIPETTI

Actuellement développeur sur l’ERP Oracle e-Business Suite, je possède

également une brève expérience en J2E.

Développant, depuis mes débuts dans l’informatique, un intérêt tant dans la

gestion globale d’un projet que des ressources humaines, et disposant d’une

affinité avec l’organisation et la communication, je souhaiterais faire

évoluer ma carrière vers le management.



Mes compétences :

Oracle E business Suite

JAVA

Forms/Reports 6i et 10g

Pl/sql